Сегодня у Центрального стадиона состоялась торжественная церемония открытия Парка Кубка конфедераций FIFA-2017.

В мероприятии приняли участие мэр Казани Ильсур Метшин, финалистка первого сезона телепроекта «Голос» певица Эльмира Калимуллина, экс-капитан сборной России по футболу, посол ЧМ-2018 Алексей Смертин, хедлайнерами стали бывший полузащитник сборной Нигерии, обладатель Кубка Африки 1994 года и победитель Олимпийских игр 1996 года в Атланте Августин «Джей-Джей» Окоча и легенда мирового футбола Роналдиньо.

В парк вход свободный,все желающие могут сделать памятные фотографии с талисманом чемпионата мира по футболу FIFA-2018 волком Забивакой, также у гостей есть возможность выиграть билеты на матчи Кубка конфедераций в Казани.

Парк работает 13 и 14 мая