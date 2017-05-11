В понедельник состоится встреча Председателя Государственного Совета РТ Фарида Мухаметшина с приемными семьями Татарстана.

Основная тема встречи - Государственная политика в сфере охраны материнства и детства. В обсуждении насущных проблем примут участие приемный папа, председатель общественного совета при Министерстве образования и науки РТ «Татарстанская Ассоциация приемных родителей» Павел Петрович Звегинцев, председатель общественной организации приемных семей г. Казани «Мы вместе!» Татьяна Ивановна Степанова, приемные родители.

По информации пресс-службы Госсовета РТ, на встрече будут вручены благодарственные письма приемным родителям, а также состоится церемония награждения отличившихся детей знаком «Герой нашего времени». А приемная семья Красновых из Бугульминского района.