33 работника сельхозпредприятия Азнакаевского района и 14 работников одного из частных предприятий Альметьевского района наконец-то получили зарплату.
Общая сумма погашенного долга составила чуть более 1 миллиона рублей.
Это стало возможно благодаря планомерной совместной работе Министерства труда, занятости и социальной защиты РТ с органами государственного управления, местного самоуправления, контрольно-надзорными, правоохранительными и налоговыми органами по выявлению фактов нарушения трудового законодательства.
Как отмечает пресс-служба Министерства труда, занятости и социальной защиты РТ, вопрос погашения образовавшейся задолженности находится на особом контроле Республиканской межведомственной комиссии, и работа с предприятиями-должниками продолжается.
Обратите внимание!
О фактах невыплаты заработной платы следует обращаться в инспекцию труда или прокуратуру. В заявлении необходимо изложить о длительности просрочки и прочие обстоятельства нарушения права работника на оплату труда.
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