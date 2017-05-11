Общая сумма погашенного долга составила чуть более 1 миллиона рублей.

Это стало возможно благодаря планомерной совместной работе Министерства труда, занятости и социальной защиты РТ с органами государственного управления, местного самоуправления, контрольно-надзорными, правоохранительными и налоговыми органами по выявлению фактов нарушения трудового законодательства.

Как отмечает пресс-служба Министерства труда, занятости и социальной защиты РТ, вопрос погашения образовавшейся задолженности находится на особом контроле Республиканской межведомственной комиссии, и работа с предприятиями-должниками продолжается.

Обратите внимание!

О фактах невыплаты заработной платы следует обращаться в инспекцию труда или прокуратуру. В заявлении необходимо изложить о длительности просрочки и прочие обстоятельства нарушения права работника на оплату труда.