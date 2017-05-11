Сегодня в Казанском государственном медицинском университете стартовали открытые лекции ведущих зарубежных ученых.

Профессора Университета Пенсильвании (США), Университета Рединга (Великобритания), Университета Британской Колумбии (Канада), Йельского университета (США), Университета Вермонта (США), Университета Экс-Марсель (Франция) расскажут казанским медикам и студентам об инновациях в медицинском образовании. Профессор Колледжа медицины Университета Вермонта (США), директор программы «Глобальное здоровье» Сети здравоохранения Западного Коннектикута и Колледжа медицины Университета Вермонта, почетный профессор КГМУ Маджид Садиг прочтет курсы лекций «Доказательная медицина» и «Тропическая медицина». Лекции читаются на английском языке без перевода.

Открытые лекции будут читаться до 26 мая. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения РТ.