Так называлось групповое занятие, которое прошло в отделении социальной помощи семье и детям Приволжского района комплексного центра социального обслуживания населения г. Казани.

Мероприятие, на которое были приглашены проблемные семьи, состоялось в рамках программы «Школа ответственного родительства». Как сообщает пресс-служба министерства труда, занятости и социальной защиты РТ, специалисты комплексного центра Казани, психологи помогли мамам, папам и детям найти общий язык друг с другом, подсказали, как можно достигать компромисса в сложных ситуациях и как конструктивно решать многие семейные проблемы.

Особенно всем понравилась познавательная ролевая игра, в ходе которой примерили родители на себя роль ребенка, а дети – роли родителей. Такая смена ролей помогает лучше понять друг друга и налаживает в семье более доверительные отношения.