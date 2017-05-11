Николай Басков встретился с журналистами и студентами Высшей школы журналистики КФУ.

Почти двухчасовая беседа была интересной, эмоциональной. Николай рассказал, как ему удалось пережить кризис среднего возраста, почему 7 лет он практически не гастролировал, почему не отказывается быть ведущим на корпоративах и свадьбах, что его заставляет преподавать на кафедре вокального искусства музыкального факультета МПГУ. Также артист показал небольшой документальный фильм о создании театрализованного шоу «Игра», которое представит в Казани.

Подробности – в одном из ближайших номеров «Казанских ведомостей».