В Высокогорском районе Татарстана судебные приставы совместно с представителями управляющих компаний арестовали имущество у жителей села, задолжавших за жилищно-коммунальные услуги.

Среди неплательщиков оказалась 49-летняя гражданка, долг которой составил 42 тысячи рублей. В рамках исполнительного производства была арестована мебель должницы – два дивана и кресло. Долг другого сельчанина составляет почти 26 тысяч рублей. Сотрудники службы приставов составили акт описи и ареста телевизора с ЖК-экраном, мультимедийных колонок, DVD-проигрывателя и микроволновой печи.

Если должники не примут меры для погашения задолженности по жилищно-коммунальным услугам, все имущество будет реализовано, сообщает пресс-служба УФССП России по РТ.