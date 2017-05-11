До начала грандиозного спортивного события Кубка конфедераций FIFA-2017 в России осталось чуть больше месяца.

В Казани выдача паспортов болельщиков началась еще в декабре. В преддверии тестового матча Кубка конфедераций между казанским «Рубином» и московским ЦСКА, корреспондент «Казанских ведомостей» посетил специализированный центр, где фанаты футбола получают спортивный документ.

Еще до начала рабочего дня, у входа в специализированный центр на улице Баумана д.44/8 образовалась огромная очередь любителей футбола. Ярых болельщиков не испугала даже пасмурная погода.

- Для Казани Кубок конфедераций – это значимое событие, я, как фанат футбола, безусловно, пойду на все матчи, - говорит Асхат Насыбуллин. – Приятно осознавать, что спортивное мероприятие будет проходить на мировом уровне, о чем говорит выдача паспорта болельщика, который я сегодня получу в центре.

Кстати, стать обладателем спортивного документа довольно просто. Для начала необходимо купить билет на любой футбольный матч Кубка конфедераций FIFA-2017, затем оформить заявку на официальном портале rubinfans.ru или в специализированном центре у стойки «Регистрация», в течение 72 часов данные проверяются, и после этого выдается паспорт.

В специализированном центре стоит суматоха – любители футбола оккупируют стойки для регистрации, проходят процедуру оформления паспорта, фотографируются на документ. Несмотря на напряженную атмосферу, операторы стараются каждому болельщику уделить внимание.

- В преддверии тестового матча между казанским «Рубином» и московским ЦСКА, поток людей в центре увеличился, - комментирует региональный руководитель ЦВ Паспорта болельщика Роберт Мовсесян. - Мы призываем всех болельщиков заблаговременно позаботиться о документах и своевременно оформить паспорта.

Счастливые обладатели паспортов болельщиков не скрывают улыбок на лицах. Так, Булат Хамитов из города Лениногорск специально приехал в Казань, чтобы получить спортивный документ, а вместе с ним и бесплатный билет на игру «Рубина» против ЦСКА:

- Футбол я люблю с 1962 года, а вот фанатом казанского «Рубина» стал 6 лет назад, когда переехал из Киргизии в Татарстан, - признается Булат Хамитов. – Рубиновцы должны взять матч-реванш у ЦСКА после игры в мае 2016 года, я верю в силы нашей команды!

Примечательно то, что в Татарстане футбол любят не только мужчины, но и прекрасная половина человечества. Среди них - студентки КФУ Софья Задорнова и Лейсан Хафизова:

- Для меня, как фаната футбола, было большой радостью, что Кубок конфедераций будет проходить в моем родном городе Казани. На матче с ЦСКА буду болеть за любимый «Рубин» и красивый футбол, - признается Лейсан Хафизова.

Напоминаем, что 17 мая игра чемпионата РФПЛ между «Рубином» и ЦСКА станет тестовым матчем Кубка конфедераций в Казани. Обладателем бесплатного билета на игру можно стать, оформив паспорт болельщика в специализированных центрах, по адресу улица Баумана д. 44/8 и улица Четаева д.10.