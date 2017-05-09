Трагедия случилась накануне вечером в одноэтажном бревенчатом доме на переулке Ивана Макарова в селе Куркуль.
В Алексеевском районе Татарстана во время пожара погибла 14-летняя девочка, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ. На место происшествия выехала дежурная группа ПСЧ №104. Площадь пожара составила 81,5 кв. метров. В процессе тушения пламени, было обнаружено тело 14-летней девочки. Еще один житель дома, 53 летний мужчина, был госпитализирован с ожогами тела второй степени. Предварительная причина пожара – неосторожность при курении.
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