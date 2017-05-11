III Всемирные игры юных соотечественников пройдут с 14 по 20 мая.
15 мая в 13.00 в ИА «Татар-информ» пройдет пресс-конференция, посвященная III Всемирным играм юных соотечественников.
В пресс-конференции примут участие легендарная фигуристка Ирина Роднина, советский и российский шахматист, депутат Госдумы РФ, член думского Комитета по природным ресурсам, природопользованию и экологии Анатолий Карпов, российский государственный и политический деятель, депутат Госдумы Отари Аршба, хранитель творческого и интеллектуального наследия Александра Александровича Зиновьева депутат Госдумы Ирек Зиннуров и зампредседателя Государственного Совета РТ, председатель Союза журналистов РТ Римма Ратникова.
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