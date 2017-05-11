Такое мнение сегодня высказал Депутат Государственной Думы Александр Сидякин, сообщает ИА «Татар-информ».

«Не стоит подвергать резкой критике данную инициативу властей региона, поскольку вариантов решения проблемы немного. Во-первых, критиковать всегда проще. Но не предлагается ничего взамен. Говорить, что это не сработает, на следующий день после того, как принято решение, как минимум преждевременно. Видимо, кому-то сильно хочется, чтобы ничего не получилось», – отметил депутат Госдумы.

Он рассказал, что идея создания фонда фигурировала довольно давно и, очевидно, была признана наиболее эффективным механизмом помощи вкладчикам, и была озвучена Президенту РФ Владимиру Путину. Предложенный Агентством страхования вкладов механизм возврата средств через суды не дает никаких гарантий для пострадавших клиентов, поэтому для решения данной проблемы необходимо выработать государственный подход, который заключается как раз в создании институтов развития. Решение насущных социальных проблем через инвестиционные проекты – это наиболее разумный сценарий», – подытожил Александр Сидякин.

Напомним, Рустам Минниханов на встрече с Владимиром Путиным сообщил о том, что в Татарстане будет создан специальный фонд, который за счет коммерческого использования переданной ему земли будет зарабатывать деньги для «погорельцев» банков и обманутых дольщиков. И 11 мая Депутаты Госсовета Татарстана внесли поправки в Земельный кодекс республики, которые позволят использовать земельные участки для помощи обманутым дольщикам и

пострадавшим от банковского кризиса.