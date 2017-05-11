Артистка отметила, что вход и развлечения будут бесплатными, гостей события ждет разнообразная программа.

Финалистка первого сезона телепроекта «Голос» – певица Эльмира Калимуллина примет участие в открытии парка Кубка конфедераций-2017 в Казани. Компанию ей составит легенда мирового футбола – Роналдиньо. Об этом заслуженная артистка РТ написала на своей странице в Instagram'е.

«Друзья, 13 мая, в субботу, в 12.00 я приму участие в открытии парка Кубка конфедераций-2017 в Казани вместе с легендой мирового футбола Роналдиньо. Открытие парка пройдет с участием представителей города-организатора, послов чемпионата мира-2018 и легенд футбола», – сообщила Эльмира Калимуллина.

Артистка отметила, что вход и развлечения будут бесплатными, гостей события ждет разнообразная программа: «Всех гостей парка, вход и развлечения в котором будут бесплатными, ждет яркая и разнообразная развлекательная программа: помимо встреч со звездами мирового и российского футбола это и интересные конкурсы, и футбольные аттракционы, и мультимедийные викторины с возможностью выиграть призы, в том числе билеты на матчи Кубка конфедераций в Казани! Парк будет работать 13–14 мая с 12 до 20 часов на площади перед стадионом "Центральный"», – отмечается в сообщении певицы.

Ранее сообщалось, что в церемонии открытия будет участвовать бывший полузащитник сборной Нигерии, обладатель Кубка Африки 1994 года и победитель Олимпийских игр 1996 года в Атланте Августин «Джей-Джей» Окоча. В церемонии открытия помимо легендарных спортсменов будут задействованы представители администрации Казани и послы ЧМ-2018. Посетители смогут сфотографироваться с трофеем Кубка конфедераций, а также выиграть билеты на турнир.