В Казани подвели итоги конкурса детских рисунков «Что я знаю о прививках?»

Конкурс был приурочен Европейской недели иммунизации. Награждение лауреатов и победителей состоялось в Управлении здравоохранения по г. Казани. Конкурс проходил в два этапа. Детям медработников было предложено сделать рисунки на темы: «Скажи прививке Да», «Прививка – Ступенька к моему здоровью», «Кому нужна прививка», «Меня спасет прививка» и «Секрет прививки».

В возрастной группе 10-11 лет первое место присуждено Булату Хуснутдинову. Второе место у Екатерины Евдокимовой. А третье место занял рисунок Кирилла Андреева. В возрастной группе 12-13 лет победителем стала Алсу Латыпова. Второе место занял Тимур Макжанов, а третье – Эмиль Даутов.

Среди художников 14-15 лет лучшим был признан рисунок Алины Газизовой. Второе место – у Вероники Поповой.

«Приз зрительских симпатий» присужден сразу пяти участникам конкурса: Самиру Усманову, Камилле Ширыбыровой Камилле, Амиру Мансурову, Лизе Глуховой и Диане Шайхразиевой.

Все победители и лауреаты конкурса получили дипломы и ценные подарки.