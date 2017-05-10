В рамках первого занятия обсуждались вопросы, которые касались создания общей концепции развития взаимодействия между гражданами и властью.



Как пояснил глава Администрации Кировского и Московского районов Сергей Миронов, данное обучение является частью масштабного районного проекта «Локация двор. Территория добрососедства», основной целью которого является создание благоприятных условий для организации культурной, спортивной и духовной жизни во дворах на основе пожеланий всех жителей.

В рамках первого занятия обсуждались вопросы, которые касались создания общей концепции развития взаимодействия между гражданами и властью. Конечной целью проекта является укрепление добрососедских связей между жителями, а также повышение уровня комфорта проживания.