Президент Союза велосипедистов РТ Ильдус Янышев продолжает свое кругосветное путешествие на велосипеде.

Напомним, проект «Global bike tour of peace and goodwill» стартовал в Казани в конце апреля. Как сообщил Ильдус Янышев, первый этап велотура составил 1090 км. Самые комфортные дорожные условия на 5 баллов были на участке Козьмодемьянск-Воскресенск. 4 балла трасса Казань- Илеть-Чебоксары, Нижний Новгород-Гороховец. 3 балла - Гороховец -Владимир-Покров. Московская область - 4 балла.

В Москве Ильдус Ахятмович встретился с Алексеем Костюченко. Этот человек без рук и ног на своем хендбайке в одиночку совершает большое велопутешествие – от Калининграда до Владивостока, а это 11 тысяч километров! Два путешественника договорились встретиться еще раз – ведь Земля-то круглая!