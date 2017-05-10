Акцию «Бессмертный полк» в Казани, состоявшуюся 9 мая в праздник Великой Победы, освещали 21 камера телеканала «Новый Век».

Об этом сообщил Директор Дирекции утреннего и ночного вещания ТНВ Леонард Давлетшин.

«На нашем канале прямое включение с патриотического шествия «Бессмертный полк» началось в 14.45: именно в это время шествие началось от Площади Свободы. По пути следования Бессмертного полка телеканал «Новый Век» разместил 21 телевизионную камеру, чтобы показать все детали акции и максимальное количество участников патриотического шествия», - рассказал Леонард Давлетшин.

По оценкам специалистов, в этом году качество прямой трансляции праздничных мероприятий на телеканале «Новый Век» было высоким, а переключения на события, проходящие в Москве и транслируемые федеральными телеканалами, прошло без технических сбоев и накладок, что вполне допустимо во время работы в режиме прямого эфира.

Напомним, в этом году акция «Бессмертный полк», состоявшаяся в столице Татарстана, собрала более 120 тысяч человек. Участники нынешнего шествия – это казанцы и гости столицы, посчитавшие важным для себя оказаться в патриотическом шествии.

ТНВ вел прямую трансляцию на протяжении всего пути шествия Бессмертного полка.На телеканале «Новый Век» 9 Мая трансляция праздничных мероприятий велась в режиме он-лайн.

Сегодня же одно из главных мероприятий Дня Победы в Казани – шествие Бессмертного полка - можно посмотреть на канале ТНВ в Ютубе https://youtu.be/rHG6YLGrAjk.

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