Всероссийская акция «Внимание, мотоциклист!» пройдет в Казани 13 мая.

Одним из участников станет мотобатальон ДПС ГИБДД МВД по РТ, а также Казанское женское мотосообщество и мотоциклисты Казани, которые уже несколько раз принимали участие в мероприятии.

В этот день продемонстрируют оборудованные мотоциклы МЧС и Станции скорой медицинской помощи. На всех электронных табло города в рамках акции будут появляться напоминания о том, что на дорогах появились мотоциклисты, сообщает пресс-служба Мэрии Казани.