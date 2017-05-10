Сегодня ночью в Татарстане ожидаются морозы до 4-х градусов.

Жителям республики впору доставать убранные до зимы теплые куртки и шапки, а водителям либо ставить машину на прикол, либо снова поменять летние на зимние колеса или, что более реалистично, неукоснительно соблюдать правила дорожного движения.

Метеорологи Татарстана предупреждают о сильной гололедице на дорогах, которая образуется из-за резких перепадов температуры. Помимо похолодания, неприятные ощущения татарстанцам доставит сильный, юго-западный ветер порывами 18-23 м/с, сообщается на сайте Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ.