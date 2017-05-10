На ул. Айвазовского (на участке от ул. Бутлерова до ул. Ульянова-Ленина) заработала муниципальная платная парковка на 11 машино-мест.
Автомобилистам рекомендуется руководствоваться предписаниями дорожных знаков и разметки, а также обращать особое внимание на информационные указатели и щиты. Здесь, как на всех муниципальных парковках, действует предоплатная система, сообщает пресс-служба мэрии Казани. Подробная информация о муниципальных парковках размещена на портале Казанского парковочного пространства.
Loading...