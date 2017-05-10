В средней полосе и у нас в Казани и пригородах широко распространена примета «Цвет черемухи холода приносит». С чем связано это поверье, рассказывает заслуженный метеоролог РФ Роза Шафикова.



Цветение черемухи стало тем заметным событием, которое запоминается в связи с происходящим почти ежегодно во второй половине мая кратковременным, но довольно заметным похолоданием. Однако анализ теплых весен последних лет подвергает сомнению как связь возврата похолодания с цветущей черемухой, так и модное утверждение, что именно черемуха «работает» сезонным прогнозистом похолодания.

Исстари замечено, что в климатических условиях Татарстана черемуха расцветает в среднем в период с 15 по 20 мая. Продолжительность ее цветения составляет около двух недель. За это время обычно всегда случается похолодание, тем более в середине мая, когда атмосферные процессы в связи с перестройкой на летние рельсы особенно нестабильны. Иногда реальные даты зацветания черемухи отличаются от среднего срока. В последние годы в связи с тенденцией глобального потепления уже в конце апреля - начале мая приходит бурное весеннее тепло с цветением черемухи. И наоборот, в случае аномально холодного мая цветение черемухи задерживается иногда до начала июня.

На примере последних лет прослеживается тенденция внедрения волн холода в середине мая, которая, однако, не всегда согласуется со сроком цветения черемухи. Так, в 2008 году в связи с очень теплым апрелем у нас в Татарстане черемуха зацвела в начале мая, а мощная волна холода с заморозками и осадками в виде снежной крупы внедрилась в период с 15 по 18 мая. В 2009 году и 2010-м черемуховые холода вообще не пришли, с начала мая произошло внедрение очень сухой и теплой воздушной массы со среднесуточными температурами выше нормы до 5 - 8 градусов, причем максимальная температура воздуха сразу составила 25 - 30 градусов жары - такая бывает обычно в июне. Нескольких дней такого аномального тепла оказалось достаточным, чтобы к празднику Победы черемуха расцвела буйным цветом, а относительное похолодание пришло лишь к концу второй декады. К этому времени из-за сухой и жаркой погоды произошло уже полное опадание черемухового цвета.

Нынче после обманчивого тепла в первых числах мая произошло небывалое длительное внедрение мощного арктического холода с обильными дождями и сильным ветром северного направления. Казалось бы, холодная погода на уровне апрельских показателей надолго задержит распускание черемуховых почек. Ан нет, они день ото дня набирают силу, и вот-вот все черемуховые кусты сплошь окажутся в белоснежном одеянии.

Как объясняют ученые, к началу мая весна уже начинает вступать в свои права. Накопленный землей холод и недостаточный прогрев поверхности воздуха солнцем приводят к тому, что среднесуточная температура продолжает оставаться низкой и даже с заморозками, погода еще может быть коварной и переменчивой. Тем не менее даже первых теплых лучей черемухе достаточно, чтобы пробудиться от спячки и пустить сок. В этом ее фенологическое своеобразие и уникальность.

Поэтому вопреки любым погодным условиям черемуха ближе к середине мая продолжает каждый раз настойчиво распускаться, маня горьковатым ароматом и радуя густым ослепительным цветом.