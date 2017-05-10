Остался месяц до наступления поры ЕГЭ. Единый государственный экзамен - это время кошмара для выпускников школ, их учителей и родителей.

Жизнь учащихся 11-х классов сильно изменилась за этот год. Нормой стала усиленная подготовка к экзаменам, а также дополнительные занятия с репетиторами; появилось чувство страха перед предстоящими испытаниями. Шутка ли, на кону выбор будущего вуза, будущей профессии, а значит, и судьбы. А впереди май - еще большая маета, может, не случайно эти слова по своему звучанию так схожи.

Многие выпускники школ страшно переживают и постоянно испытывают очень серьезный стресс. Моя подруга, в прошлом году окончившая школу, когда узнала о своем низком результате на ЕГЭ, залезла под стол, плакала и долго ни с кем не разговаривала. Еще меня поразил мой троюродный брат, который впервые заплакал, узнав о низких баллах на едином госэкзамене. Радует, что оба все же поступили в желанные вузы. А теперь и мне предстоит пройти этот путь.

Учащиеся по-разному готовятся к экзаменам, ставят себе разные цели, изобретают различные приемы подготовки. Самую малую группу составляют те, кто давно определился с выбором профессии и профильных экзаменов. Они знают, чего хотят в жизни, и идут к своей цели постепенно, но уверенными шагами: последовательно изучают нужные предметы, посещают занятия предвузовской подготовки. Большинство же находятся в состоянии мучительного выбора. А кто-то вообще, только за несколько недель вспомнив об экзаменах, начинает усиленную подготовку, доводя себя до изнеможения и стресса. Отдельной же группой выпускников являются те, кто надеются вытащить выигрышный лотерейный билет, то есть легкий вариант для получения пороговых баллов на экзамене.

Что объединяет их всех? Наверное, желание поступить в выбранный вуз на бюджетной основе.

Родители беспокоятся не меньше нас, а может, и больше. Ведь если не хватит баллов для бесплатного обучения, они будут вынуждены 5 лет платить немалые деньги, а многим такие средства не под силу заработать.

В принципе, это нормально, что каждый стремится выиграть в острой конкурентной борьбе. Только проблема в том, что она не всегда отражает действительность. Кто-то учился неважно, но с помощью родительских денег его поднатаскали репетиторы перед экзаменами. Кому-то повезло вытянуть счастливый билет, хотя знаниями предмета он не отличается. А есть и такие, кто учился хорошо, но не справился с волнением и наделал обидные ошибки.

Можно сколько угодно негативно отзываться о системе нашего образования, но в любом случае мы должны понимать, что все в конечном счете зависит только от нас и лишь упорные и трудолюбивые идут дальше.

О необходимости изменить процедуру ЕГЭ говорилось не раз. Что-то в этом направлении делается. Возможно, когда-нибудь доработают старую советскую систему или создадут новую, усовершенствованную, для отбора лучших кандидатов в вузы. Но наша задача сегодня - выйти из сложившейся ситуации с наилучшими результатами.

Хотелось бы пожелать одиннадцатиклассникам успехов, хотя понятно, что всем бегунам на одной дорожке невозможно быть первыми.