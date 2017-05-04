Для любителей всякой зеленухи скоро придет раздолье - крапива, щавель, ревень, дикий лук пошли в рост. Мы подготовили нашим читателям рецепт оригинального салата и рыбного блюда.

Салат «Курица на «зеленой подушке»

Ингредиенты: филе куриной грудки без кожицы - 300 г, свежий огурец - 1 шт., свежие кинза, укроп, петрушка, щавель, зеленый лук - по одному большому пучку, отварные куриные яйца - 3 шт., паприка, аджика - по 0,5 ч. ложки, соль по вкусу, растительное масло - 50 г.

Филе куриной грудки отбить, посолить, натереть аджикой, затем обвалять в паприке и обжарить до полной готовности с двух сторон. Дать остыть. Листья щавеля нашинковать крупной лапшой, зелень мелко нарезать. Огурец нарезать тонкой соломкой. Яйцо очистить и нарезать на четыре части каждое. Жареное куриное филе нарезать на нетолстые брусочки. В глубокую салатницу сложить зелень, нарезанный огурец, посолить и полить растительным маслом. Сверху живописно уложить кусочки жареной куриной грудки и ломтики яиц. Для красоты посыпать паприкой.

Рыба, жаренная с ревенем, на гарнир

Ингредиенты: свежая камбала - 1 кг, черешки ревеня - 300 г, картофель - 8 шт., лук репчатый - 2 шт., соль, перец по вкусу, мука для панировки - 100 г, масло растительное - 50 г.

Рыбу разделать на порционные куски, посолить, поперчить, обвалять в муке и пожарить до румяной корочки на растительном масле. Картофель почистить и отварить в подсоленной воде. Лук очистить, нарезать на тонкие полукольца и обжарить на растительном масле. Ревень нарезать кусочками и также обжарить до мягкости. В глубокую сковороду сложить картофель, сверху куски рыбы, поверх ревень и лук. Поставить в разогретую до 180 градусов духовку на 15 минут.

Приятного аппетита!