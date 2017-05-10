С 14 по 20 мая в Казани пройдут III Всемирные игры юных соотечественников.

В этом году их участниками станут около 600 детей из 47 стран мира, среди которых Австрия, Армения, Ирландия, Норвегия, Испания, Канада, КНР, Ливан, США, Тунис, Франция и другие, сообщает kzn.ru. Игры проводятся среди детей соотечественников, проживающих за рубежом и обучающихся в общеобразовательных учреждениях. В программе - соревнования по шести популярным видам спорта: баскетбол 3x3, мини-футбол, волейбол, шахматы, настольный теннис и плавание, а также культурно-образовательная программа.