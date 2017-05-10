С начала года у граждан появилась возможность оформлять в собственность машино-места. С 1 января вступил в силу новый «Закон о регистрации недвижимости» (ФЗ-218). Всего за три месяца этого года Управлением Росреестра по РТ зарегистрировано право собственности на 270 машино-мест.



Граждане, оформившие в собственность машино-место, в дальнейшем могут им распоряжаться по своему усмотрению: продавать, дарить, оставлять в наследство и т. д.

Следует помнить, что речь идет о машино-местах в подземных автостоянках и многоэтажных паркингах, которые могут быть признаны самостоятельным объектом недвижимости, если они являются нежилыми, обособленными и изолированными от других помещениями.

Тем же, кто только планирует оформить право собственности на машино-место, специалисты Управления Росреестра по РТ напоминают, что для этого необходимо пригласить кадастрового инженера, который опишет объект недвижимости и составит технический план. Затем нужно подать заявление о постановке машино-места на кадастровый учет и регистрацию права собственности на него, приложив технический план и правоустанавливающие документы, например, договор участия в долевом строительстве и акт приема-передачи. Также надо уплатить госпошлину в размере 2000 рублей (для физического лица). Постановка на учет и оформление права собственности займет от 10 до 12 рабочих дней.