В Казани отмечен рост числа преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Так, за 3 месяца 2017 года сотрудниками казанской полиции зафиксировано 226 таких преступлений, что на 65% больше, чем в 2016 году.



Сегодня злоумышленники используют бесконтактный способ сбыта наркотиков. Посредством интернета наркоторговцы находят клиентов, затем реализуют товар с помощью тайников, а расчет за сделку осуществляется с помощью электронных платежных систем.

Злоумышленники не боятся делать закладки в многолюдных местах. Так, например, 14 апреля в одном из дворов дома по улице Закиева сотрудники полиции с поличным поймали 26-летнего казанца, который хотел сделать закладку для покупателя. В ходе досмотра автомобиля молодого человека стражами порядка было найдено более 770 граммов синтетического наркотика. Кроме того, в его квартире сотрудники полиции изъяли 0,29 г гашиша, а также набор для фасовки наркотиков, электронные весы и фасовочные пакеты. Как оказалось, молодой человек закладывал наркотики еще в шести тайниках в подъездах домов. По словам задержанного, в его обязанности входили получение крупных партий наркотиков, расфасовка их на более мелкие и сбыт. Со своим «работодателем» он всегда поддерживал общение через интернет.

Изъятые сотрудниками полиции наркотические вещества показывают, что наибольшее распространение сейчас получили гашиш, синтетические вещества, марихуана. По словам начальника отдела наркоконтроля Управления МВД России по г.

Казани Радика Рашитова, среди наркозависимых популярность героина заметно снизилась, с начала года стражи порядка изъяли всего около 10 г данного вида наркотика. Полиция Казани активно борется с незаконным оборотом наркотиков, за три месяца текущего года стражи порядка перекрыли 12 каналов их поставки.