За неуплату четырех штрафов за нарушение ПДД суд назначил 34-летнему жителю Кукморского района РТ административное наказание в виде 120 часов обязательных работ.



Исполнительные листы поступили в отдел судебных приставов по Балтасинскому и Кукморскому районам РТ. Местная администрация направила провинившегося гражданина отбывать наказание в одно из сельских поселений Кукморского района. Должник занимался общественно полезным трудом: работал на местном очистном сооружении, красил и чистил памятник погибшим в Великой Отечественной войне, следил за чистотой кладбища.

Судебный пристав-исполнитель проконтролировал, чтобы гражданин должным образом выполнял обязательные работы.

Всего же за 3 месяца текущего года в Балтасинском и Кукморском районах зарегистрировано 107 подобных дел, по итогам которых должники занимались обязательными работами. За это время судебными приставами Татарстана составлено более 700 протоколов об административных правонарушениях по ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ («Неуплата административного штрафа в срок»). По 104 протоколам суд вынес наказание в виде обязательных работ, сообщает пресс-служба Управления ФССП России по РТ.

УФССП России по РТ напоминает: неуплата штрафов, в том числе и выписанных сотрудниками Госавтоинспекции, может обернуться для гражданина обязательными работами сроком до 50 часов либо административным арестом сроком до 15 суток.