Госсовет РТ вчера принял изменения в Земельный кодекс Татарстана, позволяющие на внеконкурсной основе отдавать государственные и муниципальные земельные участки «для реализации масштабных инвестиционных проектов».



Министр земельных и имущественных отношений РТ Азат Хамаев сообщил, что в настоящее время Земельный кодекс Татарстана разрешает предоставлять землю без торгов для реализации масштабных инвестиционных проектов при условии их соответствия определенным критериям. Теперь этот перечень предлагается расширить дополнительным критерием, предусматривающим поддержку лиц, пострадавших от действия или бездействия недобросовестных застройщиков и деятельности финансовых и кредитных организаций, зарегистрированных на территории республики. Также Азат Хамаев добавил, что принятие закона «позволит осуществить выделение земельного участка специализированному юрлицу для реализации социально значимых проектов».

В ходе заседания председатель Комитета Госсовета Татарстана по экологии, природопользованию, агропромышленной и продовольственной политике Тахир Хадеев рекомендовал депутатам принять законопроект в первом и третьем чтении. «На представленный законопроект имеются все заключения правовых служб, Общественной палаты Республики Татарстан, в том числе заключение лингвистической экспертизы». Предложение было поддержано большинством депутатов.

Напомним, на минувшей неделе замминистра земельных и имущественных отношений Республики Татарстан Сергей Демидов рассказал, что формула помощи банковским вкладчикам может быть примерно такой же, как в случае с обманутыми дольщиками, когда инвестору без торгов выделяется земля, инвестор строит дом и какую-то часть денег или квартир передает дольщикам.