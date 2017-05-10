Вот уже около месяца казанским автомобилистам приходится несладко - почти все крупные дорожные артерии города в ремонте. Корреспонденты «Казанских ведомостей» поговорили с дорожными работниками и теперь точно знают дату, когда глобальная переделка завершится.

Жители дома №191/93 по улице Декабристов с нетерпением поглядывают в окна. Еще пара-тройка дней, и дорожная загогулина, которую временно проложили после строительства ветки метро в полутора метрах от стены дома, прикажет долго жить. Наконец-то вентиляционные шахты и все, что связано с их обустройством, сделаны, а значит, проезжая часть на этом участке улицы Декабристов примет первоначальный вид - будет прямой и ровной.

Рабочие дорожной службы уже демонтировали старые канализационные колодцы, срезали начиная от улицы Воровского и почти до перекрестка Декабристов - Восстания старый асфальтовый слой. Осталось только уложить два новых - выравнивающий и финишный.







Машинист асфальтоукладчика Мансур Хафизов воспользовался небольшой передышкой для беседы с нами. Вынужденный перерыв - по причине мелкого ремонта машины.

- Если погода и техника не подведут, то ремонт улицы Декабристов завершим к началу следующей недели, - говорит Мансур. - Нам дана установка работать ударно, вот мы и стараемся, каждый день по 12 часов: с 6 утра до 6 вечера и с 6 вечера до 6 утра. Знаем, что из-за ремонта в Казани везде пробки, но пусть уж водители отнесутся к ситуации с пониманием и немного потерпят неудобства.

Проспект Ибрагимова последний раз капитально ремонтировали 7 лет назад, и надо отметить, работа дорожниками тогда была выполнена на отлично. Несмотря на интенсивное движение, проезжая часть до последнего времени находилась в хорошем состоянии: минимальная колея и такое же количество мизерных ямок. Тем не менее городские власти и ее включили в общий ремонтный список. Сейчас проспект Ибрагимова наполовину же готов. От Чистопольской до Гагарина полотно ровное, можно сказать, идеальное. От Гагарина до Воровского положен первый слой. Думается, к выходным работы и на этом отрезке доведут до финала.

Параллельно с дорожным ремонтом работы ведут теплосетевики и организации, контролирующие канализационную систему города. На перекрестке улиц Восстания - Тунакова работники теплосетевой компании проводят капитальный ремонт тепловой камеры.

- Мы действуем согласованно с дорожниками, - говорит мастер участка Антон (увы, не захотел полностью представиться). - Чтобы не пришлось через полгода вскрывать новенький асфальт, проводим работы во время ремонта дороги. Осталось немного до завершения, затем положим плиты перекрытия, засыплем котлован и сдадим объект дорожникам. Все это время они нас будут ждать.

Такой же позиции придерживаются и канализационные службы. Мы заметили бригаду, которая ремонтировала трубы на участке возле перекрестка Ибрагимова - Гагарина.

Проезжую часть улицы Чистопольской ремонтировали всего четыре года назад, накануне Всемирной летней универсиады. Но, увы, время показало, что качество дорожного полотна здесь оставляет желать лучшего. Уже на второй год наметилась колея, а на третий и четвертый она настолько углубилась, что дорога стала напоминать стиральную доску. Отчасти по этой причине на перекрестках улицы Чистопольской почти каждый день происходили ДТП.

И вот час пробил - и на этой улице появилась тяжелая дорожная техника.

- Этот год необычный - Казань накануне проведения Кубка конфедераций, поэтому ремонт по всему городу идет масштабный, - разъясняет мастер дорожно-строительных работ Ильдус Барыев. - Чтобы ускориться, работы ведутся специализированными бригадами. Первые демонтируют канализационные люки, где необходимо, снимают бордюры. Вторые режут старый асфальтовый слой, то есть проводят фрезерование полотна дорожной фрезой. Третья бригада укладывает первый слой асфальта, а четвертая - финальный. Благодаря такому подходу дорожный ремонт в Казани, несмотря на глобальный масштаб, завершится в кратчайшие сроки. По крайней мере мы, работники дорожных служб, прикладываем для этого максимум сил. По плану все работы должны завершиться 10 июня, но по нашим прогнозам, справимся гораздо раньше, возможно, даже в конце мая.

Напоминаем, в этом году на ремонт дорог в Казани выделено 2 млрд рублей, из которых 1,2 млрд - из федерального бюджета, 800 млн - из республиканского. Эти цифры еще в начале весны на одном из аппаратных совещаний в мэрии озвучил председатель комитета внешнего благоустройства города Игорь Куляжев.