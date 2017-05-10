По данным метеорологов, на территории Республики Татарстан ночью 12 мая ожидается понижение температуры воздуха до -4 градусов. Днем и вечером сильный юго-западный ветер порывами 18-23 м/с. В связи с перепадом температур на дорогах возможно образование гололедицы.

Во избежание возникновения дорожно-транспортных происшествий при ухудшении погодных условий Госавтоинспекция настоятельно рекомендует всем автомобилистам быть предельно внимательными, увеличить дистанцию и боковой интервал.

Водителям большегрузных транспортных средств, выбирая скорость движения, следует помнить о том, что увеличение массы автомобиля ведет к увеличению тормозного пути. При ухудшении сцепных свойств дорожного покрытия тормозной путь увеличивается в разы.

Управление ГИБДД МВД по Республике Татарстан напоминает о неукоснительном соблюдения Правил дорожного движения и призывает быть крайне внимательными и осторожными. Водители должны выбирать такую скорость, которая обеспечивала бы безопасность дорожного движения в сложных дорожно-метеорологических условиях. Следует воздерживаться от опасных маневров, в особенности, связанных с выездом на сторону дороги, предназначенную для встречного движения.