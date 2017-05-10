Места для паркинга будут расположены в пешей доступности от остановок общественного транспорта.

В день матча чемпионата РФПЛ между «Рубином» и ЦСКА, который состоится в Казани 17 мая, для болельщиков будут доступны парковки торгово-развлекательных центров города. Об этом сообщает официальный сайт УГИБДД МВД по РТ.



Игра между «Рубином» и ЦСКА станет тестовым для Казани матчем перед Кубком конфедераций. В связи с этим в районе «Казань-Арены» будут введены ограничения движения транспорта. Водителям рекомендуют планировать маршруты с учетом путей объезда. «Для обеспечения размещения транспортных средств зрителей предусматривается организация перехватывающих парковок возле торгово-развлекательных комплексов города. Парковки находятся в пешей доступности от маршрутов общественного транспорта», – говорится в сообщении.

Матч между «Рубином» и ЦСКА пройдет 17 мая. Попасть на игру можно будет бесплатно при наличии паспорта болельщика Кубка конфедераций.