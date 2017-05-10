Четвертая Глобальная неделя безопасности дорожного движения ООН проходит во всем мире с 8 по 14 мая. Неделя призвана обратить внимание широкой общественности на необходимость соблюдения скоростного режима на дорогах.

Всемирная организация здравоохранения отмечает, что превышение скорости - проблема, характерная для всех стран. Проведенные исследования показали, что в среднем 40-50% и вплоть до 80% водителей превышают установленные ограничения скорости.

Скорость является усугубляющим фактором, который повышает тяжесть всех дорожно-транспортных происшествий. С увеличением средней скорости возрастает и вероятность аварии, при высокой скорости возрастает риск летального исхода или тяжелых травм. Увеличение средней скорости автомобиля на 1 км/ч влечет за собой рост числа автокатастроф со смертельным исходом на 4-5%. Водитель и пассажиры автомобиля при движении с высокой скоростью подвергаются значительно большей опасности получить травмы как в результате лобового, так и в результате бокового столкновения.

В отношении «уязвимых» участников дорожного движения, таких как пешеходы, велосипедисты и мотоциклисты, а также дети и пожилые люди, соотношение между скоростью и тяжестью повреждений носит особенно катастрофический характер. В частности, Всемирная организация здравоохранения приводит такие данные: для взрослого пешехода, сбитого автомобилем, который двигался со скоростью 50 км/ч, вероятность смерти составляет менее 20%. Если удар произошел при скорости 80 км/ч, риск смерти возрастает почти до 60%.

Каждый год в Российской Федерации происходит почти 4,5 тысячи дорожно-транспортных происшествий по причине превышения установленной скорости движения, в которых погибают более тысячи человек, еще около 6 тысяч получают ранения различной степени тяжести. За 4 месяца 2017 года на территории Республики Татарстан из-за нарушения водителями скоростного режима произошло 347 ДТП, в которых 27 человек погибли, что составляет 33% от общего количества погибших людей в ДТП и 459 получили травмы, сообщает УГИБДД МВД по РТ.

В рамках Четвертой Глобальной недели безопасности дорожного движения в российских регионах проходят специальные мероприятия, в том числе информационно-пропагандистские акции и социальные кампании «Сохрани жизнь! #СбавьСкорость», «Дни снижения скорости», а также оперативно-профилактические мероприятия, направленные на предупреждение, выявление и пресечение нарушений скоростного режима.