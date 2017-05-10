Ильсур Метшин осмотрел дворы, летние кафе и здания на ул.Баумана.

Мэр Казани Ильсур Метшин обсудил концепцию развития ул.Баумана с главным художником города Жанной Белицкой и главным архитектором Казани Татьяной Прокофьевой, сообщает пресс-служба мэрии Казани.



Особое внимание Ильсур Метшин обратил на летние кафе. Градоначальник отметил, что эволюция, которая произошла за последние годы, налицо – в городе появилось много мест, где можно неспешно посидеть за чашкой кофе. «Слава богу, это появилось. Сейчас мы видим, что летних кафе много», – отметил Ильсур Метшин. Однако мэр также и добавил, что к чемпионату мира по футболу 2018 года нужно разработать регламент, который предусматривал бы параметры временных строений, их цветовое решение и другие характеристики.