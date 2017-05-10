Владимир Леонов отметил, что ежедневно количество выданных паспортов болельщика в Казани растет.

Министр по делам молодежи и спорту Татарстана Владимир Леонов заявил корреспонденту ИА «Татар-информ», что ориентировочно явка болельщиков на матч «Рубина» с ЦСКА составит около 22 тысяч.

«Мы каждый день мониторим ситуацию. Задача – максимально загрузить стадион: нужно, чтобы проходимость была в районе 20-22 тысяч человек. Заявки мы получаем ежедневно, они обрабатываются и выдаются паспорта болельщиков. Каждый день эта динамика растет – к сегодняшнему дню мы выдали порядка 8 тысяч Fan-ID. То есть это люди, которые однозначно придут на футбол. Всего мы ориентируемся, что на матч придут около 20-22 тысяч болельщиков. Если придет больше – мы будем только рады, тем более, что матч очень хороший. Главная система, которая будет протестирована на игре "Рубина" с ЦСКА – это контроль доступа на стадион: это временный периметр и контроль пропуска, который представляет собой Fan-ID плюс билет, чтобы все это сработало», – отметил Леонов.

Также министр добавил, что договоренность с ЦСКА в этом вопросе была достигнута. «Мы были с на связи с представителями ЦСКА. Ориентируемся, что на матч приеду порядка 2-2,5 тысяч болельщиков "армейцев". Это, в том числе, и желание ЦСКА – у них болельщики есть не только в Москве, но и в регионах», – подчеркнул Леонов.

Матч казанского «Рубина» против ЦСКА состоится в Казани 17 мая. Попасть на эту игру можно будет бесплатно при наличии паспорта болельщика Кубка конфедераций.