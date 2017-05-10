От Татарстана выступил коллектив из Нижнекамска - народный фольклорный ансамбль «Забавушка». Ансамбль подготовил выступление, опираясь на казачью песенную культуру.

Также звучали песни нашей республики - «Вечор поздно я стояла у ворот» (песня Чистопольского района), «На горе то калина» (Лаишевский район). Коллектив вернулся с триумфальной победой – званием лауреата 1 степени, сообщает пресс-служба Дома дружбы народов РТ. 