VII Всероссийский фестиваль-конкурс «Казачья застава», который проходил в Санкт-Петербурге, завершился. В этом году на конкурсе впервые была представлена Республика Татарстан.
От Татарстана выступил коллектив из Нижнекамска - народный фольклорный ансамбль «Забавушка». Ансамбль подготовил выступление, опираясь на казачью песенную культуру.
Также звучали песни нашей республики - «Вечор поздно я стояла у ворот» (песня Чистопольского района), «На горе то калина» (Лаишевский район). Коллектив вернулся с триумфальной победой – званием лауреата 1 степени, сообщает пресс-служба Дома дружбы народов РТ.
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