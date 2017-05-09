В ближайшие дни отопление будет возобновлено и в жилых домах города.

В Казани включили отопление в детских садах и больницах, сообщается на сайте мэрии города. Осуществить подачу тепла планируется и в жилые дома, однако, на данный момент, не во всех районах столицы РТ есть такая возможность. Это связано с тем, что после отключения отопления согласно регламенту начались мероприятия по подготовке к следующему отопительному сезону.

Со 2 мая были проведены опрессовки в Приволжском, Советском и Вахитовском районах. Сейчас опрессовки проходят в Ново-Савиновском, Авиастроительном, Кировском и Московском районах. В этих районах тепла не будет с 10 по 12 мая.