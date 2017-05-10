Об  уникальных физических объектах -  нейтронных звездах – расскажет  в своей лекции «Физика и астрофизика нейтронных звезд» Валерий Сулейманов - сотрудник Института астрономии и астрофизики Университета  г. Тюбинген (Германия), старший  научный сотрудник ОpenLab  “Рентгеновская астрономия” Института физики КФУ. 

В нейтронной звезде вещество сжато до плотностей, превышающих ядерную, а потому  все известные фундаментальные взаимодействия - от сильного ядерного и до гравитации - проявляют себя в предельно экстремальных условиях.  Живой и интересный рассказ Валерия Фиаловича  будет посвящен физике нейтронных звезд – проблемам, связанным с их исследованием, и, конечно, интересным научным результатам, полученным астрофизиками в процессе изучения этих необычных  звезд.