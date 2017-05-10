12 мая в КФУ состоятся две научно-популярные лекции, посвященные Году Н.И.Лобачевского в Казанском федеральном университете.

Об уникальных физических объектах - нейтронных звездах – расскажет в своей лекции «Физика и астрофизика нейтронных звезд» Валерий Сулейманов - сотрудник Института астрономии и астрофизики Университета г. Тюбинген (Германия), старший научный сотрудник ОpenLab “Рентгеновская астрономия” Института физики КФУ.

В нейтронной звезде вещество сжато до плотностей, превышающих ядерную, а потому все известные фундаментальные взаимодействия - от сильного ядерного и до гравитации - проявляют себя в предельно экстремальных условиях. Живой и интересный рассказ Валерия Фиаловича будет посвящен физике нейтронных звезд – проблемам, связанным с их исследованием, и, конечно, интересным научным результатам, полученным астрофизиками в процессе изучения этих необычных звезд.