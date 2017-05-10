4 июня в десятый раз в Казани пройдет Республиканский детский благотворительный фестиваль индивидуальности и таланта «Маленькие принцессы Татарстана - 2017». В нем примут участие девочки от 5 до 15 лет.

Стать настоящей принцессой может только девочка, которая делает добрые поступки. Так, в рамках фестиваля участницы презентуют свой благотворительный проект. Это могут быть социальные, экологические и любые другие программы. Главное, чтобы девочка захотела помогать окружающим и поняла, что настоящая красота в поступках. Именно поэтому стать участницей фестиваля может каждая. Традиционно в их числе и воспитанницы детских домов, и дети с ограниченными возможностями здоровья.

О проведении фестиваля «Маленькие принцессы Татарстана - 2017» в ИА «Татар-Информ» рассказали президент региональной детской общественной организации «Маленькие принцессы Татарстана» Наталья Киселева, Маленькая принцесса Татарстана - 2009 Елизавета Ефремова и Маленькая принцесса Татарстана - 2013 Эллина Зиновьева.

- Концепция фестиваля - не выбрать самую красивую внешне, а внутренне. Даже название фестиваля говорит о том, что принцесс несколько. Мы определяем 8 победительниц. Они в дальнейшем будут представлять Татарстан в различных благотворительных мероприятиях. На отборочных турах девочка также должна продемонстрировать и свой талант - пригодится на мероприятиях умение петь, танцевать и рисовать, - отметила Наталья Киселева.

В среднем за звание «Маленькой принцессы Татарстана» на отборочных турах борются около ста девочек. Самые лучшие целую неделю готовятся к гала-концерту. Для них проводятся мастер-классы и репетиции. Также принцесс обучают рукоделию, чтобы подготовить благотворительную ярмарку.

- Мы участвуем в социальных, экологических и других проектах, которые придумываем сами. У нас есть цветик-семицветик, каждый цвет которого определяет направленность. И каждая из участниц выбирает определенный лепесток и реализует проект, - поделилась Эллина.

Особое внимание на фестивале уделяется объединению детей с ограничениями здоровья с остальными участницами. Это делается для привлечения внимания к инклюзивному образованию. Совместная подготовка к фестивалю полезна и тем, и другим.

По итогам республиканского фестиваля «Маленькие принцессы Татарстана - 2017» будут собраны средства для поддержки детей, которые попали в трудную жизненную ситуацию.