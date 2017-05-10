Для любителей кормить уток в Московском районе Казани появилась хорошая новость - 13 мая на водоеме по улице Серова пройдет традиционный субботник.

Желающие участвовать в экологическом мероприятии должны собраться у озерка в 9 утра. Помимо жителей, убирать береговую зону будут активисты районов и студенты Казанского колледжа коммунального хозяйства и строительства.

Во главе участников субботника обещает быть глава администрации Кировского и Московского районов Сергей Миронов. Самые активные получат из рук руководителя дипломы и небольшие подарки.

Водный объект на улице Серова не является водоемом естественного происхождения. Он образовался в результате стока дождевых и талых вод. Ежегодно неравнодушные жители домов по улице Серова, члены общественных организаций при поддержке районной администрации благоустраивают прилегающую к нему территорию.