В этом году в лагерях Татарстана ожидается примерно 218 тысяч детей.

С ноября прошлого года в Татарстане реализуется программа подготовки вожатых в летние детские лагеря, за этот период Республиканской Школой Вожатых обучено 1114 молодых людей.

Во время обучения вожатые прошли серьезную подготовку, так, за 7 месяцев они изучили нормативно-правовые аспекты при работе с детьми, получили знания, касающиеся охраны здоровья и жизни детей, прошли психологическую подготовку и многое другое.

- Программа подготовки кадров реализовывалась в 5 городах Татарстана: Казани, Елабуге, Набережных Челнах, Альметьевске, Нижнекамске, - рассказал на пресс-конференции ведущий специалист отдела дополнительного образования и социальных программ Министерства по делам молодежи и спорту РТ Рустем Юсупов. – На сегодняшний день подготовка кадров завершена, и вожатые готовы приступить к работе в детских лагерях.