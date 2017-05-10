Вчера 49 шахматистов всех возрастов боролись за победу не только в общем зачете, но и в своих возрастных категориях.
По результатам 9 туров победителем соревнований стал выпускник Центральной спортивной детской юношеской шахматной школы олимпийского резерва им.Р.Г.Нежметдинова, международный мастер Ильдар Низамов.
Среди ветеранов от 60 до 75 лет первое место завоевал Фарит Имамов. Среди ветеранов старше 75 лет лучшим стал тренер-преподаватель шахматной школы им.Р.Г.Нежметдинова Равиль Газизов. А ученик Равиля Хафизовича Булат Габитов занял 1 место среди юниоров.
Ольга ИВАНЫЧЕВА;Фото: пресс-служба Центральной спортивной детской юношеской шахматной школы олимпийского резерва им.Р.Г.Нежметдинова
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