Санкт-Петербургский Университет промышленных технологий и дизайна подвел итоги заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по экологии 2017 года среди учащихся 9-11 классов.
64 региона России принимали участие во Всероссийской олимпиаде. Команда от Татарстана стала обладателем максимального числа наград и стала лидером в Российской Федерации. 5 школьников стали победителями, а ещё 17 - призерами олимпиады. Абсолютным победителем среди учащихся стала Дина Гайнуллина – учащаяся гимназии №90 Советского района Казани, сообщает пресс-служба Минэкологии РТ.
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