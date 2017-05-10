Народный артист Республики Татарстан Ганс Сафиуллин сотрудничал с такими известными певцами как Фарида Кудашева, Зифа Басырова, Тагир Якупов и др. Являлся одним из самых гастролируемых артистов, выступал в Монголии, Тунисе, Италии, Мальте, Турции, Венгрии, Румынии, Австрии, Бельгии, Болгарии.

Гражданская панихида состоится в Татарской государственной филармонии им.Г.Тукая 12 мая в 10.00, сообщает пресс-служба Министерства культуры РТ.