10 мая на 77 году жизни скончался баянист, композитор, народный артист Республики Татарстан, заслуженный артист ТАССР Ганс Хамитович Сайфуллин.
Народный артист Республики Татарстан Ганс Сафиуллин сотрудничал с такими известными певцами как Фарида Кудашева, Зифа Басырова, Тагир Якупов и др. Являлся одним из самых гастролируемых артистов, выступал в Монголии, Тунисе, Италии, Мальте, Турции, Венгрии, Румынии, Австрии, Бельгии, Болгарии.
Гражданская панихида состоится в Татарской государственной филармонии им.Г.Тукая 12 мая в 10.00, сообщает пресс-служба Министерства культуры РТ.
Loading...