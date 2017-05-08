На встрече начальника отдела земельных и имущественных отношений Минсельхозпрода РТ Александра Дружина с председателем РОО «Общество лесоводов РТ» Харисом Мусиным обсуждались важные вопросы по защите почвы от водной и ветровой эрозии.
Кроме того, было уделено внимание организации земель для посадки почвозащитных противоэрозионных лесных полос. На место встречи прибыли и немецкие ученые лесного отделения Дрезденского технического университета. С ними ведется сотрудничество в различных вопросах, связанных с увеличением продуктивности пашни и выведением новых сортов деревьев, сообщает пресс-служба Минсельхоза РТ.
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