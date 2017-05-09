Республиканские аграрии, несмотря на холодную погоду, организованно проводят посевную кампанию и уже к 20 мая планируют ее завершить, сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Ахметов.

Уже засеяно около 900 тысяч гектар яровых культур. По словам Марата Ахметова, с посевной техникой проблем нет. Свыше 11 тысяч тракторов работают на полях. Дизельное топливо для них поставляется по хозяйствам по льготным ценам. Помимо этого в хозяйствах задействовано 6 тысяч единиц посевной техники и 625 посевных комплексов.

На посевную компанию Татарстан затратит 22 миллиарда рублей, из них 2,5 млрд. пойдет на запчасти. Бюджетная поддержка составит 3 млрд. рублей, но из них 97 миллионов рублей пока не могут дойти до села. Согласно постановлению правительства России, на получение субсидий могут рассчитывать только те, кто по состоянию на 1 апреля 2017 года не имел долгов перед бюджетом и Пенсионным фондом РФ. Реальности таковы, что даже крупные холдинги, имеющие копеечный долг не могут рассчитывать на миллионные кредиты, посетовал глава министерства.