За его кандидатуру проголосовали 83 депутата.
Первым заместителем Премьер-министра Татарстана назначен Рустам Нигматуллин. Его кандидатура была поддержана парламентариями на сегодняшнем 28-м заседании Госсовета РТ.
Кандидатура Нигматуллина была рассмотрена на заседании двух комитетов парламента – по государственному строительству и местному самоуправлению и по экономике, инвестициям и предпринимательству, сообщил Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин. Члены комитетов предложили открытое голосование. За кандидатуру Нигматуллина проголосовали 83 депутата, против – нет, два человека воздержались.
На заседании кандидатуру на согласование внес Премьер-министр РТ Алексей Песошин.
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