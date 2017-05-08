Во втором полуфинале Лииги чемпионов по футболу в Мадриде на стадионе «Винсенте Кальдерон» прошло мадридское дерби, в котором «Атлетико» был очень близок к тому, чтобы уравнять шансы после поражения в первом матче (0:3).

На 12-й минуте полузащитник Сауль открыл счет, а еще через четыре минут Гризманн с пенальти свел преимущество «Реала» к минимуму - 2:0. Однако гол Иско на 42-й минуте стал переломным. Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу «Атлетико», но по сумме двух матчей в финале сыграет «Реал».

Финал между «Реалом» и «Ювентусом» пройдет 3 июня в Кардиффе.