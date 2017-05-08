На 12-й минуте полузащитник Сауль открыл счет, а еще через  четыре минут Гризманн с пенальти свел преимущество «Реала» к минимуму -  2:0. Однако гол Иско на 42-й минуте стал переломным. Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу «Атлетико», но по сумме двух матчей в финале  сыграет «Реал».

Финал между «Реалом» и «Ювентусом» пройдет 3 июня в Кардиффе.