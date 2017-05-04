Об отце Алексее Михайловиче и по сей день у меня только теплые воспоминания. Папа умер рано, в 53 года, когда мне было 13 лет. Он служил в военизированной пожарной охране все военные годы.

Жили мы всегда скромно. В моей памяти до сих пор новогодняя елка, на которую ходили еще детьми. Выдавали подарки. Почему-то очень запомнился кекс. Может, потому, что это были 57 - 58-е годы. Таких вкусностей мы себе позволить не могли.

Папа был очень работящий. Любовь к труду он привил и нам. В свободное от работы время папа ходил в лес за ягодами и грибами, всегда где-то подрабатывал. Был отличным столяром. Всю мебель в нашем доме он сделал своими руками. Сейчас мне 67 лет, но я всегда с большой теплотой вспоминаю о своем отце.