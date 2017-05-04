2 августа 1987 года родилась я - папина кызымка, папина львица, папина радость и папина гордость. Его отцовскую любовь, внимание и обожание наблюдали все вокруг. Он всем говорил: «Это же моя Клаудия Шиффер!» Помню, что очень гордилась папиным восхищением, но откровенно не понимала, кто же такая эта Шиффер.

90-е годы были для многих тяжелыми в финансовом плане. Папа работал на заводе, где часто задерживали зарплату, а мама была медицинской сестрой. В 9 лет мне поставили диагноз «астигматизм» и прописали очки, их нужно было носить постоянно. Это прозвучало для меня как приговор: «очкарик», «лупоглазая», постоянные насмешки в школе. Сейчас огромный выбор в оптике, но тогда папа приложил все усилия, чтобы мне изготовили особенные линзы и красивую, утонченную оправу. Я все же не избежала насмешек сверстников, но моему папе достаточно было всего один раз прийти в школу и разъяснить особенно отличившимся, что к чему.

И снова изо дня в день он повторял, что я его Клаудия Шиффер! Мне было 11 лет, когда папы не стало. С тех самых пор он мой ангел-хранитель. В любом начинании, при любом выборе и в любой жизненной ситуации я чувствую, как он оберегает меня и мою семью, чувствую его поддержку и напутствие. В свои 30 лет я такая же жизнерадостная, как он, самоотверженная, дружелюбная и компанейская, что называется, вся в отца!