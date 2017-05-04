Овен

Ожидается дополнительный доход, поэтому вы сможете позволить себе крупную покупку, о которой давно мечтали. Удачно решится и финансовый вопрос, связанный с потребностями детей. Свои планы и задумки держите при себе, не принимайте советы окружающих.

Телец

Вам следует задуматься о том, чтобы сделать свою жизнь мотивированной и заточенной на главную задачу ближайшего времени. Вы почувс твуете потребность в активном общении с друзьями, и это пойдет вам только на пользу. Не исключена неожиданная поездка.



Близнецы

Придется действовать строго в определенных рамках. Отношения с любимым активизируются, не исключен давно ожидаемый решительный шаг с вашей стороны. А вот на работе лучше воздержаться от ответственного решения, поскольку время для него еще не пришло.



Рак

Неделя пройдет активно и даже весело. Вы испытаете новые для вас чувства и эмоции, обновится круг вашего общения. Не исключено, что вы примете решение посетить город, где давно не были и который вам так дорог. Удастся добиться полного взаимопонимания с любимым.

Лев

Наиболее успешными дела будут во второй половине недели. Текущие вопросы вы решите без особых усилий. Не исключено, что вам захочется поменять работу, действительно, есть смысл начать поиски именно сейчас. Отношения между супругами ровные и уважительные.



Дева

Оформление важных документов пройдет быстро и успешно.Укрепятся ваши семейные отношения. Дети вас порадуют, особенно выпускники школы или вуза. Чувства к любимому сейчас на подъеме, однако не следует их идеализировать, чтобы не испытать разочарования.



Весы

Ваше настроение и физическое состояние в большой мере будет зависеть от порядка вокруг вас и определенности в планах. Поэтому займитесь генеральной уборкой дома, подумайте о своих ближайших задачах. Не исключено, что придется заняться вопросами наследства.



Скорпион

Многое в вашей жизни будет определяться поступками ближайшего окружения. Важными и полезными для вас окажутся советы коллег. Удачное время для решения вопросов личной жизни. У одиноких не исключено многообещающее длительное знакомство.



Стрелец

Сейчас вам следует вплотную заняться реализацией практических задач, не планируя ничего больше того, что вы уже задумали. Возможно, придется на ходу изменить свои планы. Трудно будет договориться с домашними, поэтому старайтесь избегать острых тем.



Козерог

Ожидаются радостные события в семье. Не исключено приятное знакомство в поездке, которое может иметь многообещающее продолжение. Как вариант самореализации можете решиться на смену стиля одежды, что будет замечено

и одобрено любимым.



Водолей

Главной задачей на этой неделе для вас станут семейные вопросы, решение их потребует много вашего времени и усилий. В результате в выходные вам захочется только спокойствия и уединения. Кстати, можете заняться делом, которое вы хотите сохранить в тайне.



Рыбы

Вам предстоят дальние поездки, придется заниматься одновременно несколькими делами сразу. Не факт, что вы все успеете и получите выгоду от такой деловой активности. В личной жизни может наступить период обновления, если вы снимете свои внутренние ограничения.