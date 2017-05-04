Мне установили 2-ю группу инвалидности. Расскажите, как будет выплачиваться ЕДВ?

Артем

Специалисты управления Пенсионного фонда России в Авиастроительном районе г. Казани пояснили, что лицам, признанным инвалидами впервые, ежемесячная денежная выплата (ЕДВ) начисляется в соответствии с Порядком осуществления ежемесячной денежной выплаты отдельным категориям граждан в Российской Федерации. Этот порядок был утвержден приказом Минтрудсоцзащиты России от 22.01.2015 №35н (зарегистрирован в Минюсте России 19.02.2015 №36117). Он предоставляет право пользования социальными услугами (соцпакетом) в натуральном виде.

Периодом предоставления социальных услуг является период с даты приобретения гражданином права на получение социальных услуг до 31 декабря текущего года.

В соответствии с Порядком предоставления набора социальных услуг отдельным категориям граждан, утвержденным приказом Минздравсоцразвития РФ от 29.12.2004 №328 (в реакции от 1.03.2012), граждане вправе отказаться от получения набора социальных услуг в следующем году, подав в срок до 1 октября текущего года соответствующее заявление в территориальный орган Пенсионного фонда РФ.